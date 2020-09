Salvini scoppia il caso: “Un po’ dolorante e febbricitante, ma sono qui”. Poi arriva la precisazione: “Mai avuta febbre, test negativo” [VIDEO] (Di sabato 26 settembre 2020) In un VIDEO pubblicato anche sul suo profilo Facebook, Matteo Salvini, intervistato dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, ha esordito sul palco dell’evento “ITACA”20.20” a Formello spiegando di essere “un po’ dolorante e un po’ febbricitante“: queste parole hanno fatto scoppiare il caso, diventando virali social. Ieri a Formello Salvini non ha specificato la causa dei suoi “acciacchi”: “Grazie agli organizzatori, è un grazie che vale doppio perché quest’anno non ne posso più della vita a distanza. La giornata non è partita benissimo, sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato il medico mi ha detto ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) In unpubblicato anche sul suo profilo Facebook, Matteo, intervistato dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, ha esordito sul palco dell’evento “ITACA”20.20” a Formello spiegando di essere “un po’e un po’“: queste parole hanno fattore il, diventando virali social. Ieri a Formellonon ha specificato la causa dei suoi “acciacchi”: “Grazie agli organizzatori, è un grazie che vale doppio perché quest’anno non ne posso più della vita a distanza. La giornata non è partita benissimo,stato due ore attaccato al cortisone e quando mialzato il medico mi ha detto ...

