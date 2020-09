Salvini precisa | «Mai avuta febbre | solo il torcicollo | il mio test è negativo»

(Di sabato 26 settembre 2020) Nella serata di ieri aveva detto di essere un po’ acciaccato e un po’ «febbricitante» (qui il video), dunque era legittimo farsi delle domande sullo stato di salute di Matteonel corso della giornata di oggi, quando – tra le altre cose – si era fatto fotografare con una flebo di cortisone al braccio. Tra l’altro, il leader della Lega a Formello, ieri sera, aveva anche detto di non aver ascoltato il consiglio del medico che gli aveva suggerito di stare a casa. Nel pomeriggio, sempre via social, arriva la replica. LEGGI ANCHE > Il medico digli aveva consigliato di stare a casa perché ‘febbricitante’ ma lui è andato lo stesso a Formello Replica: «Mai» ...

Roma, 26 set. (askanews) - C'è un video - pubblicato anche sul suo profilo facebook - in cui Matteo Salvini, intervistato dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, esordisce sul palco dell'evento "IT ...Non stiamo parlando di un’indiscrezione su cui occorre trovare delle conferme. Tanto ad affermarlo è stato lo stesso Matteo Salvini. Il leader della Lega, dal palco di Formello, è stato intervistato d ...