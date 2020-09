Salvini: “Porte aperte ai parlamentari in uscita dal M5s. Elezioni prima possibile” (Di sabato 26 settembre 2020) “Le porte della Lega sono aperte a chiunque voglia rimboccarsi le maniche per costruire un futuro di libertà per il nostro Paese e per i nostri figli. Lo dico soprattutto ai tanti attivisti M5s delusi sui territori, prima ancora che alla compagine parlamentare, dove pure non mancano persone coerenti e perbene in piena sintonia con le nostre idee”. A dirlo, in un’intervista a Libero, è Matteo Salvini, che lancia così un segnale alle truppe grilline in un momento in cui i 5 Stelle sono nel pieno di una vera e propria resa dei conti. Dopo il deludente risultato alle regionali e gli attacchi di Di Battista, si parla già di pentastellati pronti ad abbandonare il Movimento, come l’ex ministra Barbara Lezzi, ma non solo. Alcuni di questi, Salvini li accoglierebbe a braccia ... Leggi su tpi (Di sabato 26 settembre 2020) “Le porte della Lega sonoa chiunque voglia rimboccarsi le maniche per costruire un futuro di libertà per il nostro Paese e per i nostri figli. Lo dico soprattutto ai tanti attivisti M5s delusi sui territori,ancora che alla compagine parlamentare, dove pure non mancano persone coerenti e perbene in piena sintonia con le nostre idee”. A dirlo, in un’intervista a Libero, è Matteo, che lancia così un segnale alle truppe grilline in un momento in cui i 5 Stelle sono nel pieno di una vera e propria resa dei conti. Dopo il deludente risultato alle regionali e gli attacchi di Di Battista, si parla già di pentastellati pronti ad abbandonare il Movimento, come l’ex ministra Barbara Lezzi, ma non solo. Alcuni di questi,li accoglierebbe a braccia ...

BianchiLuigia : RT @luigidiplacido: @davidallegranti David, analisi centrata e condivisibile. Da non elettore PD avevo creduto in lui, per cui la delusione… - CarpaneseSilva1 : RT @Libero_official: #Salvini a Libero: '#Lega, porte aperte per i delusi del #M5s. Al voto appena possibile' - Libero_official : #Salvini a Libero: '#Lega, porte aperte per i delusi del #M5s. Al voto appena possibile' - luigidiplacido : @davidallegranti David, analisi centrata e condivisibile. Da non elettore PD avevo creduto in lui, per cui la delus… - Michelamikba1 : @chiossimanuela2 Zaia non è ciò che pensi,il popolo chiede nò autonomia ma distacco netto da Roma,...non so se capi… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Porte FOTOGALLERY - Salvini a Cava, folla e contestazioni per il leader della Lega IlCorrierino.com