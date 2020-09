Salvini nega, ma le inchieste cominciano a pesare. Dall’affaire Savoini alla vicenda Siri. Il camicigate e i tre commercialisti. Gli elettori della Lega iniziano a farsi delle domande (Di sabato 26 settembre 2020) La Lega è ancora il primo partito in Italia. E questo è un fatto, lo sono però (fatti e non opinioni) anche la fallita spallata al governo, l’improvvido pronostico fatto da Matteo Salvini sulla vittoria del centrodestra 7-0 che ha creato aspettative poi disattese, il calo di consensi spalmato in tutto il Paese ma evidente più che mai al sud e la bruciante sconfitta della leghista Ceccardi in Toscana. Non è un fatto ma una supposizione, invece, quella espressa ieri da Salvini in un’intervista a Radio24: “Io indebolito dentro la Lega? È il desiderio di qualche giornalista”. I giornalisti fanno il loro lavoro, che è quello di riportare i fatti, analizzarli e darne una lettura. Per fortuna, hanno altri desideri che non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Laè ancora il primo partito in Italia. E questo è un fatto, lo sono però (fatti e non opinioni) anche la fallita spta al governo, l’improvvido pronostico fatto da Matteosulla vittoria del centrodestra 7-0 che ha creato aspettative poi disattese, il calo di consensi spalmato in tutto il Paese ma evidente più che mai al sud e la bruciante sconfittaleghista Ceccardi in Toscana. Non è un fatto ma una supposizione, invece, quella espressa ieri dain un’intervista a Radio24: “Io indebolito dentro la? È il desiderio di qualche giornalista”. I giornalisti fanno il loro lavoro, che è quello di riportare i fatti, analizzarli e darne una lettura. Per fortuna, hanno altri desideri che non ...

