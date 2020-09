Salvini con sintomi da coronavirus al comizio: “Ho febbre e dolori, ma sono venuto lo stesso” (Di sabato 26 settembre 2020) Matteo Salvini con dolori e sintomi influenzali. A dichiararlo è lui stesso nel corso di un comizio a Formello. Il leader del Carroccio ha dichiarato che ci teneva ad essere alla manifestazione politico culturale “Itacalia 20.20.” anche se febbricitante e con dolori articolari. Salvini con sintomi da coronavirus al comizio. Brusio in platea Dalla platea … L'articolo Salvini con sintomi da coronavirus al comizio: “Ho febbre e dolori, ma sono venuto lo stesso” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 settembre 2020) Matteoconinfluenzali. A dichiararlo è lui stesso nel corso di una Formello. Il leader del Carroccio ha dichiarato che ci teneva ad essere alla manifestazione politico culturale “Itacalia 20.20.” anche se febbricitante e conarticolari.condaal. Brusio in platea Dalla platea … L'articolocondaal: “Ho, malo stesso” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

