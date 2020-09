Salvini con la febbre, a sinistra tifano coronavirus: “Almeno evitate” (Di sabato 26 settembre 2020) “Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho preso il cortisone, alcuni giornalisti evitassero almeno di speculare e mentire sulla salute del prossimo”. Matteo Salvini è intervenuto per fermare il pubblico ludibrio al quale è stato sottoposto per alcune dichiarazioni rilasciate ad un evento politico che hanno fatto sì che si insinuasse il sospetto del coronavirus. “Oggi è una giornata non partita benissimo - ha dichiarato il segretario della Lega venerdì sera a Formello - sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato il medico mi ha detto: lei ovviamente va a casa. Io gli ho detto sì, stia tranquillo: passo prima ad Anguillara Sabazia, poi vado a Formello e finisco a Terracina, ma la sera arrivo a casa. Ci tenevo troppo a essere qui con voi: e quindi un po' dolorante, un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) “Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho preso il cortisone, alcuni giornalisti evitassero almeno di speculare e mentire sulla salute del prossimo”. Matteoè intervenuto per fermare il pubblico ludibrio al quale è stato sottoposto per alcune dichiarazioni rilasciate ad un evento politico che hanno fatto sì che si insinuasse il sospetto del. “Oggi è una giornata non partita benissimo - ha dichiarato il segretario della Lega venerdì sera a Formello - sono stato due ore attaccato al cortisone e quando mi sono alzato il medico mi ha detto: lei ovviamente va a casa. Io gli ho detto sì, stia tranquillo: passo prima ad Anguillara Sabazia, poi vado a Formello e finisco a Terracina, ma la sera arrivo a casa. Ci tenevo troppo a essere qui con voi: e quindi un po' dolorante, un ...

massimobitonci : QUESTO È UN REGIME!??Salvini: 'A mia ex moglie tolto telefono con foto di mia figlia' - DantiNicola : Non possiamo consentire che la voglia di autoritarismo del signorotto magiaro blocchi la ripresa delle economie deg… - graziano_delrio : Il tempo dei rinvii è finito. Adesso i decreti Salvini vanno cambiati: non per capriccio, ma per l'enorme insicurez… - titzbiltz : RT @Miti_Vigliero: #etuttizitti #ezittitutti Il medico aveva consigliato a Salvini di stare a casa per la febbre, ma lui è andato lo stess… - Franco32656300 : Oggi 26/9/2020 NON TROVATE STRANO CHE A 7 GIORNI DAL PROCESSO A SALVINI VENGA LA FEBBRE E NONOSTANTE TUTTO PARTECIP… -