Salvini «arrabbiato come un bufalo» per il sequestro del telefono della ex moglie: «Ci sono le foto di mia figlia e le chat coi nonni» (Di sabato 26 settembre 2020) La premessa doverosa è che l’ex moglie Salvini, Giulia Martinelli, non risulta indagata dalla procura di Milano per quanto riguarda gli approfondimenti sulla questione dei camici in Lombardia e per la vicenda della Diasorin, la società che ha fornito, con assegnazione diretta, alcuni test sierologici all’ospedale San Matteo di Pavia. Ma comunque, il leader della Lega si dice molto arrabbiato, anzi «incazzato come un bufalo», per l’operazione fatta dalla Guardia di Finanza. LEGGI ANCHE > Salvini dà la colpa a Forza Italia e a Fratelli d’Italia per le sconfitte in Toscana e in Puglia Ex moglie Salvini, come il leader della ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 26 settembre 2020) La premessa doverosa è che l’ex, Giulia Martinelli, non risulta indagata dalla procura di Milano per quanto riguarda gli approfondimenti sulla questione dei camici in Lombardia e per la vicendaDiasorin, la società che ha fornito, con assegnazione diretta, alcuni test sierologici all’ospedale San Matteo di Pavia. Ma comunque, il leaderLega si dice molto, anzi «incazzatoun», per l’operazione fatta dalla Guardia di Finanza. LEGGI ANCHE >dà la colpa a Forza Italia e a Fratelli d’Italia per le sconfitte in Toscana e in Puglia Exil leader...

Angelinidavide3 : RT @Angelinidavide3: @ilpozzoparlante @betullawhite Siamo diventati la « spazzatura « dell’Europa Francia e paesi ricchi in testa ! ?? hann… - Angelinidavide3 : @ilpozzoparlante @betullawhite Siamo diventati la « spazzatura « dell’Europa Francia e paesi ricchi in testa ! ?? h… - FioreVsf : Sei stanca? Sei arrabbiato o deluso? Salvini ormai lo schifa pure la madre. Va meglio vero? - silvestro_gi : #DiBattista è arrabbiato per l'elettorato grillino dimezzato. La metà mancante è proprio la sua: quella anti-sistem… - ChezLudo : @AndFranchini @GuidoCrosetto @angel_other Nelle Marche avete vinto per he si sono presentati con un proprio candid… -

