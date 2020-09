Salerno, tromba d’aria sulla città: si valuta la richiesta di stato di calamità naturale (Di sabato 26 settembre 2020) All’indomani della tromba d’aria verificatasi a Salerno e dei danni che il maltempo ha causato in città, il sindaco Vincenzo Napoli ha fatto il punto della situazione anche dopo aver convocato il Centro operativo comunale, presieduto dall’assessore all’Ambiente Angelo Caramanno, per le verifiche. “I venti – ha detto – sono stati di una potenza impensabili sulla zona orientale della città. La tromba d’aria è arrivata fino alle colline di Giovi. Sono stati sradicati pali di cemento dell’Enel con fondazioni in cemento armato. Una casa è stata sventrata e sono stati attivati i servizi sociali per dare ospitalità agli abitanti in attesa delle riparazioni. Al momento, non risultano altre inagibilità, ma si sta facendo un censimento ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 settembre 2020) All’indomani dellad’aria verificatasi ae dei danni che il maltempo ha causato in città, il sindaco Vincenzo Napoli ha fatto il punto della situazione anche dopo aver convocato il Centro operativo comunale, presieduto dall’assessore all’Ambiente Angelo Caramanno, per le verifiche. “I venti – ha detto – sono stati di una potenza impensabilizona orientale della città. Lad’aria è arrivata fino alle colline di Giovi. Sono stati sradicati pali di cemento dell’Enel con fondazioni in cemento armato. Una casa è stata sventrata e sono stati attivati i servizi sociali per dare ospitalità agli abitanti in attesa delle riparazioni. Al momento, non risultano altre inagibilità, ma si sta facendo un censimento ...

