Salernitana-Reggina | le dichiarazioni post partita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 settembre 2020) A commentare il pareggio interno contro la, è intervenuto via streaming, il vice di Castori, tecnico della, Riccardo Bocchini, che ha cosi analizzato il match: “Buon pareggio contro una delle squadre più attrezzate della nostra. Prestazione discreta della squadra. Ho preferito Djuric a Gondo perché Milan da’ più equilibrio alla squadra che gioca senza centrocampo. Sapevamo che dopo un buon inizio potevamo calare di ritmo dopo mezz’ora. Poi li esce la qualità degli ospiti. Abbiamo creato molte occasione tra cui il goal subito dopo il vantaggio di Menez. Sul mercato non ho niente da aggiungere, non sono io preo a parlarne. Importante è il connubio tra il gruppo di ragazzi con l’area tecnica, molti sono arrivati pochi giorni fa e si sono messi subito ...