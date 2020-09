Salernitana-Reggina, il doppio ex Bombardini: “Ecco che match mi aspetto. Quella vittoria a Palermo…” (Di sabato 26 settembre 2020) "Salerno è stata un'esperienza magica, peccato non aver fatto lo stesso a Reggio".Parola di Davide Bombardini. L'ex trequartista del Palermo, che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie anche di Salernitana e Reggina, è stato intervistato ai microfoni de 'La Città di Salerno' in vista della sfida in programma alle ore 14 allo Stadio "Arechi", valida per la prima giornata del campionato di Serie B."Sarà una sfida complicata per le due squadre ma bella da vedere: la Salernitana ha fame di riscatto mentre la Reggina ha l'entusiasmo delle neopromosse che è contagioso. Giocarci contro, soprattutto ad inizio stagione, è sempre molto rischioso. Di Salerno sapete già cosa penso: una piazza unica, una tifoseria speciale. Ho dato tanto, soprattutto nel ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) "Salerno è stata un'esperienza magica, peccato non aver fatto lo stesso a Reggio".Parola di Davide. L'ex trequartista del Palermo, che nel corso della sua carriera ha vestito le maglie anche di, è stato intervistato ai microfoni de 'La Città di Salerno' in vista della sfida in programma alle ore 14 allo Stadio "Arechi", valida per la prima giornata del campionato di Serie B."Sarà una sfida complicata per le due squadre ma bella da vedere: laha fame di riscatto mentre laha l'entusiasmo delle neopromosse che è contagioso. Giocarci contro, soprattutto ad inizio stagione, è sempre molto rischioso. Di Salerno sapete già cosa penso: una piazza unica, una tifoseria speciale. Ho dato tanto, soprattutto nel ...

Reggina_1914 : La lista dei 23 convocati per l'esordio in #SerieBKT: - WiAnselmo : #Salernitana-#Reggina, il doppio ex Bombardini: 'Ecco che match mi aspetto. Quella vittoria a #Palermo...'… - Mediagol : #Salernitana-#Reggina, il doppio ex Bombardini: 'Ecco che match mi aspetto. Quella vittoria a #Palermo...'… - PisaniMichele : Salernitana-Reggina le formazioni - citynowit : “Il francese Menez partirà dal primo minuto? ” -