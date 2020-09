Salernitana, ecco Tutino, in arrivo Sabiri: oggi l’esordio con la Reggina (Di sabato 26 settembre 2020) La nuova Salernitana di Fabrizio Castori, tra tante difficoltà, è pronta a esordire in campionato allo stadio Arechi contro la Reggina. La squadra campana vuole sfatare il tabù playoff e tentare il salto di categoria nonostante il nodo multiproprietà, oggetto di aspre critiche da parte dei tifosi. Sul mercato finalmente risolta la telenovela Tutino che ha firmato con i granata nella giornata di ieri, insieme al portiere Belec della Sampdoria. Previsti nei prossimi giorni ulteriori acquisti e qualche uscita. Il calciomercato della Salernitana La Salernitana ha finalmente risolto la questione Tutino, dopo 2 mesi di trattative. L’attaccante campano è arrivato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 settembre 2020) La nuovadi Fabrizio Castori, tra tante difficoltà, è pronta a esordire in campionato allo stadio Arechi contro la. La squadra campana vuole sfatare il tabù playoff e tentare il salto di categoria nonostante il nodo multiproprietà, oggetto di aspre critiche da parte dei tifosi. Sul mercato finalmente risolta la telenovelache ha firmato con i granata nella giornata di ieri, insieme al portiere Belec della Sampdoria. Previsti nei prossimi giorni ulteriori acquisti e qualche uscita. Il calciomercato dellaLaha finalmente risolto la questione, dopo 2 mesi di trattative. L’attaccante campano è arrivato dal Napoli in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di ...

