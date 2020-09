Sabato 26 Settembre 2020 Sky Cinema HD, Petra - Giorno da Cani (Di sabato 26 settembre 2020) Petra Ep. 2Giorno da Cani - Paola Cortellesi in 4 storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. Petra e... Leggi su digital-news (Di sabato 26 settembre 2020)Ep. 2da- Paola Cortellesi in 4 storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi.e...

sbonaccini : 4,5 milioni di NUOVI ALBERI, uno per ogni abitante dell'Emilia-Romagna: è il progetto della Regione 'Mettiamo radic… - ZZiliani : “L’ESAME LO HA ORGANIZZATO FIN NEI MINIMI DETTAGLI LA JUVE STESSA”. Gazzetta dello Sport, sabato 19 settembre. - TgrSardegna : ??#meteo Allerta gialla della Protezione Civile della #Sardegna per vento forte e temporali dalle 24 di oggi, sabato… - CaldaMoglie : RT @carlamilf1: In rosso questo sabato di fine settembre. Carla ?? - AnnaMilani6 : @MetaErmal Per la buonanotte di questo sabato di fine settembre, ho aperto a caso e puntato il dito su questa fra… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato Settembre Bollettino Milano e Lombardia coronavirus sabato 26 settembre: +4 morti, +256 positivi MilanoToday.it La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco.

Più di 40 contagi in 24 ore in provincia di Varese non si vedevano da tempo: oggi, invece, sabato 26 settembre, nel report quotidiano di Regione Lombardia alla provincia varesina è accostato il numero ...

Torino-Atalanta 2-4, al Toro non basta la doppietta di Belotti

Parte bene il campionato dell’Atalanta. In attesa del recupero con la Lazio, nella seconda giornata di Serie A gli uomini di Gasperini battono 4-2 il Torino e iniziano la stagione con una bella vittor ...

Più di 40 contagi in 24 ore in provincia di Varese non si vedevano da tempo: oggi, invece, sabato 26 settembre, nel report quotidiano di Regione Lombardia alla provincia varesina è accostato il numero ...Parte bene il campionato dell’Atalanta. In attesa del recupero con la Lazio, nella seconda giornata di Serie A gli uomini di Gasperini battono 4-2 il Torino e iniziano la stagione con una bella vittor ...