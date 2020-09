Rosalinda Celentano | età | altezza | peso | fidanzata | fratelli e vita privata | il suo lavoro

Leggi su tuttivip

(Di sabato 26 settembre 2020) Difficile non conoscerla, anche perché è la figlia di due dei volti più famosi della storia della musica e dello spettacolo italiano. Stiamo parlando di, una famosa attrice e un personaggio di grande talento, sconfinata originalità e stile indiscutibile. Come tutti ben sapranno, suo padre è il mitico cantante e showman Adriano, mentre la madre è la splendida Claudia Mori. Un’eredità piuttosto pesante da portare sulle spalle, no? Il suo fitto curriculum, scritto per anni di fronte alla cinepresa, vanta collaborazioni con capisaldi del piccolo e grande schermo della nostra penisola. Per esempio registi come Marcello Cesena, Claudio Serughetti, Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Michele Placido e molti altri ancora. Essendo cresciuta in un ambiente ...