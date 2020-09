Romina Power perde la pazienza e sbotta sui social | “È vergognoso”

zazoomblog : Romina Power fa una dichiarazione forte: “E’ vergognoso” - #Romina #Power #dichiarazione #forte:… - zazoomblog : Romina Power fa una dichiarazione forte: “E’ vergognoso” - #Romina #Power #dichiarazione #forte: - GammaStereoRoma : Al Bano & Romina Power - Raccogli l'attimo - twilyrk : @mibebespos Albano e Romina Power - zazoomblog : Romina Power su tutte le furie il duro sfogo e l’appello: “E’ vergognoso…” (FOTO) - #Romina #Power #tutte #furie… -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Romina Power in una recente intervista è tornata a parlare del suo ex marito Al Bano. Omrmi i due non stanno più insieme da anni, ma sono tanti i fan che sperano in un ritorno di fiamma. Un ritorno ch ...Il famosissimo cantante di Cellino San Marco nonostante la sua fama ma soprattutto la sua voce importante, non ha avuto una vita prima di sofferenze. Albano Carrisi infatti, ha vissuto il grande male ...