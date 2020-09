Roma, Metro B: sostituzione scale mobili, chiudono le stazioni di Castro Pretorio e Policlinico (Di sabato 26 settembre 2020) Metro B, a breve le stazioni Castro Pretorio e Policlinico verranno chiuse per consentire la sostituzione trentennale delle scale mobili. Come fa sapere Atac attraverso il suo sito, proseguono i lavori per la sostituzione di 48 impianti, fra scale mobili, ascensori e tappeti mobili distribuiti in dieci stazioni della linea B della Metropolitana. Impianti arrivati a ‘fine vita tecnica’ Si tratta di impianti arrivati a fine vita tecnica, avendo raggiunto il limite trentennale di utilizzo, e che quindi devono essere integralmente sostituiti con impianti di nuova costruzione. Ciò consentirà di avere impianti di ultima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 settembre 2020)B, a breve leverranno chiuse per consentire latrentennale delle. Come fa sapere Atac attraverso il suo sito, proseguono i lavori per ladi 48 impianti, fra, ascensori e tappetidistribuiti in diecidella linea B dellapolitana. Impianti arrivati a ‘fine vita tecnica’ Si tratta di impianti arrivati a fine vita tecnica, avendo raggiunto il limite trentennale di utilizzo, e che quindi devono essere integralmente sostituiti con impianti di nuova costruzione. Ciò consentirà di avere impianti di ultima ...

InfoAtac : #info #atac - metro B: sostituzione trentennale di scale mobili, ascensori e tappeti mobili. Stazione Castro Pretor… - SkyTG24 : Nubifragio Roma, allagamenti e 3 stazioni metro chiuse. Tram in tilt - romatoday : roma Metro B, Castro Pretorio e Policlinico chiudono per la sostituzione della scale mobili - CorriereCitta : Roma, Metro B: sostituzione scale mobili, chiudono le stazioni di Castro Pretorio e Policlinico - saverio01450738 : RT @SkyTG24: #Roma, Atac: “Due fermate metro chiudono per sostituzione scale mobili” -

