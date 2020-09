Roma-Juventus, Pirlo: “Morata una priorità, tutto su Dybala, Douglas Costa e Bernardeschi. Turnover? Rispondo così” (Di sabato 26 settembre 2020) "Prima potevo incidere in campo mentre ora dipendo dai ragazzi che giocano".Parola di Andrea Pirlo. Così l'allenatore della Juventus ha esordito in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Tanti i temi trattati dal tecnico bianconero: dall'analisi del match dell'Olimpico, al ritorno a Torino di Alvaro Morata fino al trasferimento al Genoa di Luca Pellegrini.LA GARA - "Aspettavamo il centravanti che è arrivato due giorni fa. Ma nella mia testa già pensavo a come metterli tutti insieme in campo. Dybala? Decideremo nel pomeriggio se portarlo o meno a Roma, questa settimana ha fatto tanto lavoro fisico. Turnover? In questo momento mi sembra presto, schiererò la squadra ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) "Prima potevo incidere in campo mentre ora dipendo dai ragazzi che giocano".Parola di Andrea. Così l'allenatore dellaha esordito in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Tanti i temi trattati dal tecnico bianconero: dall'analisi del match dell'Olimpico, al ritorno a Torino di Alvaro Morata fino al trasferimento al Genoa di Luca Pellegrini.LA GARA - "Aspettavamo il centravanti che è arrivato due giorni fa. Ma nella mia testa già pensavo a come metterli tutti insieme in campo.? Decideremo nel pomeriggio se portarlo o meno a, questa settimana ha fatto tanto lavoro fisico.? In questo momento mi sembra presto, schiererò la squadra ...

