Roma-Juventus, le ultime sulle probabili formazioni (Di sabato 26 settembre 2020) Nel big match di giornata, all'Olimpico si affrontano Roma e Juventus. I giallorossi ritrovano Dzeko in avanti (obiettivo di mercato della Juventus, poi sfumato), con Pedro e Mkhitaryan alle spalle. Pirlo dovrebbe confermare la sorpresa Frabotta, con Kulusevski come compagno d'attacco dell'inamovibile Ronaldo. Queste le probabili formazioni: Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca Juventus: (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Mckennie, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

