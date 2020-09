Roma-Juventus: le dichiarazioni di Pirlo (Di sabato 26 settembre 2020) Alla vigilia della trasferta di Roma, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa: Dybala: “Abbiamo lavorato con Dybala, che è rientrato gradualmente in gruppo. Vediamo oggi come sta e decidiamo se viene a Roma”. Juventus con tanti attaccanti: “Ronaldo, Dybala, Morata e Kulusevsky insieme? Abbiamo avuto poco tempo per lavorare, è appena arrivato il centravanti che cercavamo. Avremo tempo di studiare una soluzione quando tutti saremo al top. Nella mia testa pensavo a come metterli insieme già da tempo”. Le Sensazioni da allenatore: “Allenare è un’emozione diversa, perché non decido io ma dipende dai giocatori che scendono in campo. Nella mia testa cerco di capire da un po’ ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 settembre 2020) Alla vigilia della trasferta di, il tecnico della, Andrea, ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa: Dybala: “Abbiamo lavorato con Dybala, che è rientrato gradualmente in gruppo. Vediamo oggi come sta e decidiamo se viene a”.con tanti attaccanti: “Ronaldo, Dybala, Morata e Kulusevsky insieme? Abbiamo avuto poco tempo per lavorare, è appena arrivato il centravanti che cercavamo. Avremo tempo di studiare una soluzione quando tutti saremo al top. Nella mia testa pensavo a come metterli insieme già da tempo”. Le Sensazioni da allenatore: “Allenare è un’emozione diversa, perché non decido io ma dipende dai giocatori che scendono in campo. Nella mia testa cerco di capire da un po’ ...

