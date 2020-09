Roma-Juventus, Fonseca: “Ecco chi scenderà in campo domani, ho le idee chiare. Dzeko? Vi dico la mia” (Di sabato 26 settembre 2020) "Non vogliamo modificare la nostra identità, abbiamo una strategia".Parola di Paulo Fonseca. Così l'allenatore della Roma ha esordito in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Tanti i temi trattati dal tecnico giallorosso: dall'analisi del match dell'Olimpico fino al capitolo Dzeko.LA GARA - "Se non succede nulla la squadra sarà: Mirante, Santon, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola, Veretout, Pellegrini, Mkhaitaryan, Pedro e Dzeko. Non vogliamo modificare la nostra identità. Dobbiamo pressare molto e alto, ma con equilibrio. Quando avremo di possibilità di fare pressing lo faremo. Altrimenti dobbiamo essere compatti". ​Dzeko - "Ho ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) "Non vogliamo modificare la nostra identità, abbiamo una strategia".Parola di Paulo. Così l'allenatore dellaha esordito in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Tanti i temi trattati dal tecnico giallorosso: dall'analisi del match dell'Olimpico fino al capitolo.LA GARA - "Se non succede nulla la squadra sarà: Mirante, Santon, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola, Veretout, Pellegrini, Mkhaitaryan, Pedro e. Non vogliamo modificare la nostra identità. Dobbiamo pressare molto e alto, ma con equilibrio. Quando avremo di possibilità di fare pressing lo faremo. Altrimenti dobbiamo essere compatti". ​- "Ho ...

