Roma, Fonseca: "Dzeko è motivato. Non è vero che si è rifiutato di entrare a Verona" (Di sabato 26 settembre 2020) Roma-Juventus è il big match della seconda giornata del campionato di Serie B. I giallorossi sono reduci dallo sconfitta a tavolino contro il verona e sono alla ricerca di un risultato positivo. Ecco le dichiarazioni del tecnico Fonseca in conferenza stampa. DZEKO – "Ho parlato con lui diverse volte, Dzeko è molto motivato, si è allenato bene e domani giocherà. Se si è rifiutato di entrare a verona nella prima giornata? Non è vero". FORMAZIONE – "Se non succede alcun imprevisto la squadra sarà: Mirante, Santon, Mancini, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola, Veretout, Pellegrini, Mkhitaryan, Pedro e Dzeko". MKHITARYAN – "Mi è piaciuto, sì, ma ...

