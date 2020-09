Roma Contesta il prezzo delle cuffiette e si scaglia contro la cassiera danneggiando gli espositori del negozio | denunciato

(Di sabato 26 settembre 2020) Si è presentato alla cassa di undi elettronica del centro commerciale Eu2, ma quando lagli ha comunicato il, lui, convinto che il costo stabilito fosse minore, si è rifiutato di corrispondere la differenza, iniziando ad alzare la voce nei confronti della dipendente. Leggi anche:, ubriaco si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest e aggredisce i Carabinieri:53enne Furia incontenibile Non contento, l’uomo ha scatenato la sua irandosialcunidele pannelli in plexiglass,li. I colleghi della ragazza hanno subito dato l’allarme al “112” e i Carabinieri del Nucleo ...

CorriereCitta : Roma. Contesta il prezzo delle cuffiette e si scaglia contro la cassiera danneggiando gli espositori del negozio: d… - LaRomasiAma1921 : @_dajedepunta_ Infame è chi contesta così un tesserato As Roma che si difende dalle fake di un laziale fascista. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Contesta

Il Corriere della Città

ROMA – “Le nostre misure rigide finora ci hanno protetto, ma l’equilibrio è fragile. Confido nel fatto che possa non verificarsi” una nuova ondata ma “dobbiamo essere in grado di contenere i nuovi foc ...Fine settimana di corse negli ippodromi: emozioni al via dal pomeriggio di sabato 26 settembre, ecco gli appuntamenti. Iniziano alle 14 di sabato 26 settembre, le emozioni delle corse dei cavalli, qua ...