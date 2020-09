Rigori | pali e 2 gol nel finale | lo United batte il Brighton 3-2

(Di sabato 26 settembre 2020) Il Manchesterrischia tanto, ma alla fine la spunta per 3-2 sul campo del. Sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio, grazie a un calcio di rigore provocato da Bruno Fernandes. Maupay realizza al 40′ con un cucchiaio. Dopo pochi minuti, è lo stesso Bruno Fernandes a mettere in mezzo un pallone su calcio di punizione, Maguire ci arriva e pareggia. Al 55′ Rashford si inventa un gol con uno slalom in area di rigore. Ilva vicino al pareggio diverse volte, ma si ferma di fronte a un palo e a una traversa. Al 95′ è 2-2 di March, che insacca dopo un cross dalla destra. Ma la sua squadra subisce la beffa nei secondi finali. Ancora protagonista Bruno Fernandes, che segna su un rigore per fallo di mano. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo ...

andrea_pecchia : Pali, rigori e gol annullati: lo @ManUtd passa col @OfficialBHAFC 3-2 al 100'. #BHAMUN #PremierLeague #SkyPremier… - jbstefanini : @davideazn In realtà tra pali, traverse, rigori sbagliati e grandi parate è stato davvero un caso - Cryta75 : La prima di campionato ci dice che nulla è cambiato: Mani in area di #Bonucci nn sansionato; Il @sscnapoli inizia a… - LuceRosselli : Già rotta il cazzo dei rigori Dei pali Dei falli Delle sviste E degli arbitri che fanno il cazzo che gli pare… - Giuseppe_Puzone : @Torrenapoli1 Pali e rigori negati (Lozano) ormai, una costante!????? -

Ultime Notizie dalla rete : Rigori pali

alfredopedulla.com

La Pro Recco chiude con tre vittorie in altrettante partite il girone E di Coppa Italia e stacca il biglietto per la Final Four in programma il 29 e 30 gennaio: a Savona i biancocelesti sconfiggono l’ ...La partita del ritorno in Serie B dopo 19 anni non è finita come si sperava per i tifosi del Monza. D’accordo che la SPAL è appena retrocessa dalla A, ma le attese per la “corazzata” biancorossa alles ...