Riapertura stadi, Speranza si oppone: “No al 25% della capienza, la priorità alla scuola” (Di sabato 26 settembre 2020) “No al 25% della capienza negli stadi. Penso che dobbiamo puntare le nostre energie sulle cose essenziali, non possiamo permetterci rischi impropri, in questo momento la priorità è la scuola. La scuola ha oramai riaperto in tutta Italia, stiamo ancora monitorando per capire quali sono le conseguenze relative. Devono passare un po’ di giorni, un po’ di settimane e capire bene qual è la reazione sul piano epidemiologico dell’apertura delle scuole”. Sono le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, al Tg3. Per quanto riguarda l’ipotesi di una soglia più bassa del 25% Speranza conclude: “Questo lo valuteranno i nostri scienziati. Io sono anche un grande tifoso di calcio ma in questo momento la ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) “No al 25%negli. Penso che dobbiamo puntare le nostre energie sulle cose essenziali, non possiamo permetterci rischi impropri, in questo momento la priorità è la scuola. La scuola ha oramai riaperto in tutta Italia, stiamo ancora monitorando per capire quali sono le conseguenze relative. Devono passare un po’ di giorni, un po’ di settimane e capire bene qual è la reazione sul piano epidemiologico dell’apertura delle scuole”. Sono le parole del ministroSalute, Roberto, al Tg3. Per quanto riguarda l’ipotesi di una soglia più bassa del 25%conclude: “Questo lo valuteranno i nostri scienziati. Io sono anche un grande tifoso di calcio ma in questo momento la ...

LiaQuartapelle : In questi mesi il ministro @robersperanza è sempre stato prudente e misurato riuscendo a bilanciare salute e necess… - marattin : Confesso di non capire l’alternativa tra riapertura (parziale, controllata e in piena sicurezza) degli stadi e magg… - capuanogio : Il ministro Speranza contrario e oggi il CTS boccerà il piano per la riapertura parziale degli #stadi: “Il calcio n… - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: 'E' importante, ma non imprescindibile come la scuola' #stadi #COVID?19 - PaoloVaccarello : Riapertura degli #stadi si o no? Chiediamo a #DeLuca #coronavirus #coronavirusitalIa #COVID19italia #Covid -