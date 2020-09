Riapertura degli stadi, gli scienziati contro le tribune al 25%. Il Cts verso la bocciatura delle linee guida delle Regioni (Di sabato 26 settembre 2020) Altro weekend, altro capitolo dello scontro Stato-Regioni sulla gestione delle riaperture in tempi di pandemia da Coronavirus. Ieri, 25 settembre, la Conferenza delle Regioni ha dato il via libera alla Riapertura degli stadi al 25%. Un passo ulteriore rispetto al traguardo raggiunto lo scorso sabato, quando Regioni, Serie A e governo avevano trovato un’intesa sull’apertura delle tribune a mille tifosi. Ma il Comitato tecnico scientifico, in riunione oggi, non è intenzionato a fare deroghe. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato ai microfoni di Rai Radio2 di non essere d’accordo con la proposta della ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) Altro weekend, altro capitolo dello sStato-sulla gestioneriaperture in tempi di pandemia da Coronavirus. Ieri, 25 settembre, la Conferenzaha dato il via libera allaal 25%. Un passo ulteriore rispetto al traguardo raggiunto lo scorso sabato, quando, Serie A e governo avevano trovato un’intesa sull’aperturaa mille tifosi. Ma il Comitato tecnico scientifico, in riunione oggi, non è intenzionato a fare deroghe. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato ai microfoni di Rai Radio2 di non essere d’accordo con la proposta della ...

