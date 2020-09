Resident Evil Village non avrà solo Ethan come personaggio giocabile secondo gli ultimi rumor (Di sabato 26 settembre 2020) In occasione del Tokyo Game Show 2020, attualmente in corso in formato digitale, Capcom ha condiviso nuove, seppur poche, informazioni su Resident Evil Village, fra cui la possibilità di avere il titolo anche su PS4 e Xbox One, dato che, attualmente, si tratta di un progetto esclusivamente next-gen.Questo nuovo chiacchiericcio su Resident Evil Village ha fomentato la curiosità dei fan, i quali non vedono l'ora di scoprire qualcosa di più sostanzioso sulla nuova iterazione del franchise survival horror.Approfittando di questo, il noto insider Dusk Golem, specializzato in leak riguardanti Capcom, ha voluto condividere su Twitter qualche nuova informazione, o meglio, rilanciare un rumor che aveva già condiviso mesi fa.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 26 settembre 2020) In occasione del Tokyo Game Show 2020, attualmente in corso in formato digitale, Capcom ha condiviso nuove, seppur poche, informazioni su, fra cui la possibilità di avere il titolo anche su PS4 e Xbox One, dato che, attualmente, si tratta di un progetto esclusivamente next-gen.Questo nuovo chiacchiericcio suha fomentato la curiosità dei fan, i quali non vedono l'ora di scoprire qualcosa di più sostanzioso sulla nuova iterazione del franchise survival horror.Approfittando di questo, il noto insider Dusk Golem, specializzato in leak riguardanti Capcom, ha voluto condividere su Twitter qualche nuova informazione, o meglio, rilanciare unche aveva già condiviso mesi fa.Leggi altro...

