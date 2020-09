Resident Evil, Infinite Darkness: il trailer del nuovo film Netflix in uscita nel 2021 (Di sabato 26 settembre 2020) Ecco il trailer di Resident Evil, Infinite Darkness, nuovo film Netflix realizzato in CGI che uscirà sulla piattaforma streaming il prossimo anno. Resident Evil, Infinite Darkness è il nuovo film Netflix sulla saga videoludica horror targata Capcom di cui è stato appena svelato un po' a sorpresa il trailer, che potete vedere qui sopra e che uscirà nel 2021. Non si conoscono ancora molti dettagli su questo nuovo film, se non che sarà realizzato in CGI e che sarà incentrato su Claire e Leon. Il video si apre con una torcia accesa, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 settembre 2020) Ecco ildirealizzato in CGI che uscirà sulla piattaforma streaming il prossimo anno.è ilsulla saga videoludica horror targata Capcom di cui è stato appena svelato un po' a sorpresa il, che potete vedere qui sopra e che uscirà nel. Non si conoscono ancora molti dettagli su questo, se non che sarà realizzato in CGI e che sarà incentrato su Claire e Leon. Il video si apre con una torcia accesa, ...

nerdifique : Netflix anuncia Resident Evil: Infinite Darkness, novo filme em CGI da franquia com Leon e Claire. - Lollowitz : RT @letteraV: All’improvviso, Resident Evil: Infinite Darkness - antoninoethan : I film (live action e non) sono l'unico prodotto di Resident Evil che posso dire di affrontare in prima persona ???????? - HDblog : RT @HDblog: Resident Evil Village: in forse il porting per PS4 e Xbox One, Capcom ci sta pensando - cinnamowonho : HELLO?@??@?@?@@? oggi è un bel giorno per essere fan di resident evil -