Repubblica: Berlusconi (ancora positivo) vuole essere ricoverato, ma i medici dicono di no (Di sabato 26 settembre 2020) Secondo quanto scrive l’edizione online di Repubblica, Silvio Berlusconi, ancora positivo al tampone da Covid fatto ieri, vorrebbe tornare ad essere ricoverato in ospedale. Ma i medici non ritengono ci siano gli estremi per il rientro in corsia. La polmonite è passata, ma è ancora presente carica virale. Il Cavaliere non ha sintomi particolari, solo l’astenia che normalmente è presente nella convalescenza post-Covid. Il quotidiano scrive: “L’isolamento nella villa di Arcore che non gli consente di incontrare nessuno lo ha con ogni probabilità spinto a chiedere di essere nuovamente ricoverato. Secondo il parere dei medici, tuttavia, non ci sarebbero gli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 settembre 2020) Secondo quanto scrive l’edizione online di, Silvioal tampone da Covid fatto ieri, vorrebbe tornare adin ospedale. Ma inon ritengono ci siano gli estremi per il rientro in corsia. La polmonite è passata, ma èpresente carica virale. Il Cavaliere non ha sintomi particolari, solo l’astenia che normalmente è presente nella convalescenza post-Covid. Il quotidiano scrive: “L’isolamento nella villa di Arcore che non gli consente di incontrare nessuno lo ha con ogni probabilità spinto a chiedere dinuovamente. Secondo il parere dei, tuttavia, non ci sarebbero gli ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? La lunga convalescenza di Berlusconi: è ancora positivo al Covid, niente festa di compleanno [di CON… - repubblica : Crozza diventa Zangrillo: 'Con Berlusconi il virus è mutato: si è adattato' - napolista : Repubblica: Berlusconi (ancora positivo) vuole essere ricoverato, ma i medici dicono di no Il Cavaliere non ha più… - aderenzis1 : Coronavirus, Berlusconi vuole tornare in ospedale - CaressaGiovanni : Coronavirus, Berlusconi vuole tornare in ospedale -