Regione | Ciarambino sulle parole di De Luca | Chiusura? Prima sentire categorie e imprese

(Di sabato 26 settembre 2020) “Non si può annunciare di chiudere tutto di punto in bianco, senza preoccuparsi affatto delle conseguenze sul piano socio economico che una tale decisione potrebbe produrre. Dal lockdown molte attività, sia commerciali che professionali, sono uscite con le ossa rotte e se non hanno chiuso del tutto i battenti, ancora oggi fanno fatica a rimettersi in piedi. Bisogna fin da subito attivare tavoli con tutte, ascoltare le loro proposte in previsione di misure drastiche che potrebbero comunque rendersi necessarie per contrastare l’emergenza sanitaria. Solo attraverso il confronto con chi conosce le esigenze di un settore e ha già vissuto inpersona la recessione prodotta dallafase pandemica, sarà possibile individuare soluzioni che possano evitare una crisi che andrebbe a ...