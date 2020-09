Ranieri amaro: “Da fastidio, vincevamo 2-0. Il cambio di Candreva? Era stanco” (Di sabato 26 settembre 2020) Un amaro Ranieri commenta così la rocambolesca sconfitta di oggi della sua Samp contro il Benevento, la seconda su due gare fin qui disputate in campionato: “Nel secondo tempo abbiamo preso due gol su calcio d’angolo e uno su rinvio lungo del portiere, quindi ci dobbiamo interrogare e dobbiamo analizzare bene tutte le situazione. Ti dà fastidio perché vinci 2-0 e non abbiamo tenuto in mano le redini della partita, il Benvenuto ha vinto meritatamente. Dovevamo ragionare di più quando avevamo palla, i ragazzi hanno speso tantissimo ma non abbiamo raccolto nulla. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ma alla fine non abbiamo portato a casa sempre, quindi ci sarà qualcosa da analizzare. Candreva? L’ho tolto per affaticamento, era stanco. Il primo a dolersi di levare un ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Uncommenta così la rocambolesca sconfitta di oggi della sua Samp contro il Benevento, la seconda su due gare fin qui disputate in campionato: “Nel secondo tempo abbiamo preso due gol su calcio d’angolo e uno su rinvio lungo del portiere, quindi ci dobbiamo interrogare e dobbiamo analizzare bene tutte le situazione. Ti dàperché vinci 2-0 e non abbiamo tenuto in mano le redini della partita, il Benvenuto ha vinto meritatamente. Dovevamo ragionare di più quando avevamo palla, i ragazzi hanno speso tantissimo ma non abbiamo raccolto nulla. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ma alla fine non abbiamo portato a casa sempre, quindi ci sarà qualcosa da analizzare.? L’ho tolto per affaticamento, era stanco. Il primo a dolersi di levare un ...

