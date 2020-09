Rangnick su Haaland | «Quando entra in macchina ascolta sempre l’inno della Champions League»

(Di sabato 26 settembre 2020) Ralfha parlato in una lunga intervista a Sky Sport UK analizzando diversi talenti del calcio tedesco Ralfha parlato in una lunga intervista a Sky Sport UK analizzando diversi talenti del calcio tedesco.– «Erling è uno dei miei giocatori preferiti e sarà il punto di riferimento per gli attaccanti nei prossimi 10-15 anni. È alto 193 cm, ma è anche estremamente veloce ed è bravo con la palla tra i piedi. Può controllare e difendere la palla e può fare da raccordo tra i centrocampisti e il resto degli attaccanti. È estremamente pericoloso sotto porta, è bravo nel gioco aereo e ha anche una mentalità eccezionale». ANEDDOTO – «So che ogni mattina,in ...

ItaSportPress : Rangnick racconta Haaland: 'Uno dei miei calciatori preferiti. Quando entra in macchina ascolta l'inno della Champi… - Paroladeltifoso : Rangnick sulla Bundesliga e la generazione tedesca: “Havertz è come Cruyff, Sancho si vedeva che era forte. E su Ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Rangnick Haaland

TUTTO mercato WEB

“Erling è uno dei miei giocatori preferiti e sarà il punto di riferimento per gli attaccanti nei prossimi 10-15 anni”, ha esordito Rangnick. “È alto 193 cm, ma è anche estremamente veloce ed è bravo c ...Gli americani avrebbero questo piano tecnico: in panchina uno tra Allegri e Sarri, Paratici come direttore sportivo e Rangnick come dirigente dell’area tecnica (alla Red Bull ha scovato e valorizzato ...