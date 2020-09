Raimondo Todaro nei guai: nuovo imprevisto a Ballando Con Le Stelle (Di sabato 26 settembre 2020) Questo articolo . Il programma dovrà sostituire anche Raimondo Todaro. Spuntano ancora imprevisti per lo show, che aveva già avuto problemi a causa del Covid. In particolare Daniele Scardina tra i concorrenti, e Samuel Peron, nel programma in veste di maestro, sono risultati positivi al Covid. Ed ora il famoso programma di Milly Carlucci deve affrontare un nuovo … Leggi su youmovies (Di sabato 26 settembre 2020) Questo articolo . Il programma dovrà sostituire anche. Spuntano ancora imprevisti per lo show, che aveva già avuto problemi a causa del Covid. In particolare Daniele Scardina tra i concorrenti, e Samuel Peron, nel programma in veste di maestro, sono risultati positivi al Covid. Ed ora il famoso programma di Milly Carlucci deve affrontare un

stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Notiziedi_it : Ballando con le Stelle: stasera Elisa Isoardi senza Raimondo Todaro - gianlu_79 : RT @bubinoblog: ITALIA SÌ: IL VIDEO ESCLUSIVO DI ELISA ISOARDI IN LACRIME PER RAIMONDO TODARO - lorenzog31 : RT @bubinoblog: ITALIA SÌ: IL VIDEO ESCLUSIVO DI ELISA ISOARDI IN LACRIME PER RAIMONDO TODARO -