"Non è all'ordine del giorno un rinnovo di Quota 100". A dirlo, in collegamento da Palazzo Chigi al Festival dell'Economia di Trento, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato dalla giornalista di Repubblica, Tonia Mastrobuoni, e dall'economista Tito Boeri. "Era un progetto temporaneo, triennale, che andava incontro a una necessità, un disagio sociale, espressa dalla comunità in quel periodo storico". L'articolo Quota 100, Conte: "Il rinnovo non è all'ordine del giorno, era progetto triennale" proviene da Il Fatto Quotidiano.

