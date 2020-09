Quanto guadagna Rihanna: patrimonio, stipendio e incassi (Di sabato 26 settembre 2020) Quanto guadagna Rihanna: secondo una classifica pubblicata recentemente dal Sunday Times, la popstar originaria delle Barbados guadagna più della Regina Elisabetta. I suoi introiti non vengono solo dalla musica ma anche dai marchi nel settore lusso che portano il suo nome. Quanto guadagna Rihanna: più ricca della Regina Elisabetta La famosa cantante Rihanna, che da qualche anno vive a Londra (poco tempo fa ha ottenuto anche la cittadinanza britannica), secondo una classifica stilata dal Sunday Times sulle personalità più ricche del Regno Unito, con un patrimonio di ben 525 milioni di euro supera, come detto, persino Sua Maestà Elisabetta II che si fermerebbe a 392 milioni. Segui Termometro ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 26 settembre 2020): secondo una classifica pubblicata recentemente dal Sunday Times, la popstar originaria delle Barbadospiù della Regina Elisabetta. I suoi introiti non vengono solo dalla musica ma anche dai marchi nel settore lusso che portano il suo nome.: più ricca della Regina Elisabetta La famosa cantante, che da qualche anno vive a Londra (poco tempo fa ha ottenuto anche la cittadinanza britannica), secondo una classifica stilata dal Sunday Times sulle personalità più ricche del Regno Unito, con undi ben 525 milioni di euro supera, come detto, persino Sua Maestà Elisabetta II che si fermerebbe a 392 milioni. Segui Termometro ...

CronacaSocial : ?? Quanto guadagna Rocco Casalino, il portavoce del #PremierConte? Te lo sei mai chiesto? LEGGI??… - MassimoFamularo : @AleSacchi73 @fabriziobarca Trovo che il nodo fondamentale sia quanto guadagna in media la popolazione. In un paese… - direct_congo : RT @Zeno45740934: @AlexanderVirgio @beppe_grillo Non mi interessa quanto guadagna e come li guadagna... Ma non si permetta di giudicare que… - rebicchiesaibra : @angelomangiante @TeofiloSteven @SkySport Quanto guadagna? - Zeno45740934 : @AlexanderVirgio @beppe_grillo Non mi interessa quanto guadagna e come li guadagna... Ma non si permetta di giudica… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto guadagna Quanto guadagna Gabriel Garko: carriera, biografia, stipendio e patrimonio Money.it Il dubbio di Marco Bucciantini: “Con Matias Vecino al posto di Piotr Zielinski non so quanto il Napoli ne guadagni”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato della rosa del Napoli e dei possibili dualismi per gli azzurri. “Mertens o Osimhen? Con le 5 ...

Lovecchio consegna a Gatta 246mila euro per rimettere in piedi l'istituto agrario "Ruggiero Grieco" di Torre di Lama

Il deputato foggiano del Movimento 5 Stelle Giorgio Lovecchio, presidente alla Commissione Bilancio della Camera e componente la Commissione agricoltura, guadagna alla Capitanata un altro risultato po ...

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato della rosa del Napoli e dei possibili dualismi per gli azzurri. “Mertens o Osimhen? Con le 5 ...Il deputato foggiano del Movimento 5 Stelle Giorgio Lovecchio, presidente alla Commissione Bilancio della Camera e componente la Commissione agricoltura, guadagna alla Capitanata un altro risultato po ...