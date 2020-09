Qualifiche GP Russia | ancora Hamilton; Ferrari da incubo

(Di sabato 26 settembre 2020) Si sono concluse da poco ledel GP di. Lewissi è aggiudicato la pole position. La numero novantasei per il campione inglese che mette a segno anche il record della pista con il tempo di 1:31:304. Alle sue spalle, Max Verstappen autore di un piccolo miracolo con la sua Red Bull. L’olandese proverà ad attaccaresfruttando la scia fino a curva uno. Terza posizione per Valterri Bottas.daper lache perde entrambe le vetture durante la seconda sessione di. Leggi anche:Prove libere 3 GP: sintesiGP: Perez sorpende; Renault deludente Lenon sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Qualifiche Russia

Lewis Hamilton ha appena conquistato la sua seconda pole position in carriera sul circuito di Sochi, Russia, infrangendo l’ennesimo record e segnando il giro veloce di 1.31.304s. La pole position, per ...Brutto incidente alla Ferrari di Sebastian Vettel nel corso della seconda manche delle qualifiche del Gp di Russia. Il pilota tedesco è andato in testa coda andando a sbattere sul muretto e riducendo ...