PSG, Marquinhos difende Neymar: "Insulti razzisti? Da lui mai sentiti"

In casa Paris Saint-Germain si continua a parlare di Neymar e di quanto accaduto a margine di Psg-Marsiglia, dove il brasiliano è stato accusato di aver insultato a livello razzista il giapponese Hiroki Sakai. A difendere Neymar arriva Marquinhos, nuovo capitano dei parigini dopo la partenza di Thiago Silva. "Conosco Neymar, non è uno che pronuncia insulti razzisti – afferma il difensore – Penso che non l'abbia fatto, anche se non ero vicino al campo e non ho visto il video ma per quanto lo conosca mi sembra difficile." Intervistato da 'Le Parisien', Marquinhos ha anche parlato della sua esperienza diretta con il Covid-19: "Si poteva essere contagiati a Parigi come a Ibiza – ha spiegato riguardo alle ...

