Promozione, Coppa Italia: la Virtus Goti supera il Cellole (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’ Goti (Bn) – La nuova Virtus Goti targata Di Pippo esordisce allo Ievoli con una buona prestazione che vale i primi 3 punti della stagione a discapito del Cellole, seppure in Coppa Italia. Partono bene i Goti rendendosi pericolosi al 6′ con Toscano che manda la sfera al di sopra della traversa. Alla mezz’ora Demba insacca la rete sugli sviluppi di una punizione calciata dall’onnipresente Toscano. La sfera colpisce prima un difensore avversario e poi viene recuperata da Demba che spiazza l’estremo difensore. La ripresa si gioca sulla stessa falsariga del primo tempo così Di Pippo pesca in panchina cercando di smuovere il match: escono Rea, De Matteo e Demba entrano ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’(Bn) – La nuovatargata Di Pippo esordisce allo Ievoli con una buona prestazione che vale i primi 3 punti della stagione a discapito del, seppure in. Partono bene irendendosi pericolosi al 6′ con Toscano che manda la sfera al di sopra della traversa. Alla mezz’ora Demba insacca la rete sugli sviluppi di una punizione calciata dall’onnipresente Toscano. La sfera colpisce prima un difensore avversario e poi viene recuperata da Demba che spiazza l’estremo difensore. La ripresa si gioca sulla stessa falsariga del primo tempo così Di Pippo pesca in panchina cercando di smuovere il match: escono Rea, De Matteo e Demba entrano ...

pistoiasport : Coppa italia, derby d'apertura in Promozione tra Ponte e Larcianese - IAMCALCIOSALERN : Coppa Promozione: il Positano batte la Poseidon Licinella - AiaPisa : COPPA ECCELLENZA E PROMOZIONE ?? 27 Settembre 2020 ?? Marina di Massa - Capezzano Pianore ????? AE: MARCO TUNDO ?????… - EcoLunigiana : #Calcio - Eccellenza, atteso derby San Marco Avenza-Pontremolese. Promozione, Virtus Marina di Massa in cerca di ri… - TuttoMatera : Promozione Basilicata - Coppa Regionale, si parte domani con l'andata: ecco tutti i match in programma -

Ultime Notizie dalla rete : Promozione Coppa PROMOZIONE - Coppa Italia, ritorno 1° turno: c'è un altro rinvio per Covid. Il programma e gli arbitri • SalentoSport SalentoSport Il Lusciano sorride al debutto: Villa Literno sconfitto in Coppa

Primo atto della Coppa Italia Promozione quello andato di scena al Comunale di Lusciano contro la brigata di mister Sena (alla sua prima uscita storica con la nuova denominazione ndr). Al 10' la prima ...

Coppa Promozione, finisce in parità tra Real Palomonte e Temeraria San Mango

Al 15* girata a fil di palo di Busillo,al 30* su respinta di Carbone su tiro di Carmando e Vergadoro a ribattere in gol.Al 43 il pari dei padroni di casa con deviazione sotto porta di Gaudiosi. Nella ...

Primo atto della Coppa Italia Promozione quello andato di scena al Comunale di Lusciano contro la brigata di mister Sena (alla sua prima uscita storica con la nuova denominazione ndr). Al 10' la prima ...Al 15* girata a fil di palo di Busillo,al 30* su respinta di Carbone su tiro di Carmando e Vergadoro a ribattere in gol.Al 43 il pari dei padroni di casa con deviazione sotto porta di Gaudiosi. Nella ...