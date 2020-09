Probabili formazioni della 2a giornata di Serie A – Chi schierare e chi no al Fantacalcio (Di sabato 26 settembre 2020) Ecco le Probabili formazioni della seconda giornata di Serie A che inizia oggi alle 15 con Torino-Atalanta e si conclude con Bologna-Parma, posticipo serale del lunedì. Torino-Atalanta (26 settembre ore 15.00) TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Meitè, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. Ballottaggi: Vojvoda 55%-Izzo 45%, Murru 55%-Ansaldi 45%, Meité 55%-Lukic 45%, Berenguer 55%-Verdi 45% ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata. Ballottaggi: Sutalo 65%-Palomino 35%, Malinovskyi 55%-Muriel 45% Cagliari-Lazio (26 settembre ore 18.00) CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. Ballottaggi: ... Leggi su giornal (Di sabato 26 settembre 2020) Ecco lesecondadiA che inizia oggi alle 15 con Torino-Atalanta e si conclude con Bologna-Parma, posticipo serale del lunedì. Torino-Atalanta (26 settembre ore 15.00) TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Meitè, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. Ballottaggi: Vojvoda 55%-Izzo 45%, Murru 55%-Ansaldi 45%, Meité 55%-Lukic 45%, Berenguer 55%-Verdi 45% ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; D. Zapata. Ballottaggi: Sutalo 65%-Palomino 35%, Malinovskyi 55%-Muriel 45% Cagliari-Lazio (26 settembre ore 18.00) CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro. Ballottaggi: ...

