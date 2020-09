Premier League 2020/2021: il Manchester United torna al successo, Brighton ko 3-2 in un finale thriller (Di sabato 26 settembre 2020) Il Manchester United, dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro il Crystal Palace, ritrova il successo piegando 3-2 il Brighton nel match valevole per la terza giornata di Premier League 2020/2021, grazie all’autogol di Lewis Dunk, alla rete messa a segno da Marcus Rashford e ad un calcio di rigore realizzato da Bruno Fernandes allo scadere. I padroni di casa tengono molto bene il campo nei primi minuti di gioco e trovano il vantaggio su calcio di rigore con Neal Maupay, ma al 43′ Dunk devia la sfera nella sua porta in maniera del tutto involontaria, regalando il pareggio agli uomini di Ole Gunnar Solskjaer. Nella ripresa i Red Devils riescono a ribaltare il risultato con Marcus Rashford, ma la gara non finisce ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Il, dopo la sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro il Crystal Palace, ritrova ilpiegando 3-2 ilnel match valevole per la terza giornata di, grazie all’autogol di Lewis Dunk, alla rete messa a segno da Marcus Rashford e ad un calcio di rigore realizzato da Bruno Fernandes allo scadere. I padroni di casa tengono molto bene il campo nei primi minuti di gioco e trovano il vantaggio su calcio di rigore con Neal Maupay, ma al 43′ Dunk devia la sfera nella sua porta in maniera del tutto involontaria, regalando il pareggio agli uomini di Ole Gunnar Solskjaer. Nella ripresa i Red Devils riescono a ribaltare il risultato con Marcus Rashford, ma la gara non finisce ...

brfootball : 2x La Liga 2x Spanish Super Cup 1x Copa del Rey 2x Portuguese League 1x Portuguese Cup 1x Portuguese League Cup 1x… - OfficialASRoma : In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League, @cengizunder ?? #ASRoma - sportface2016 : #PremierLeague 2020/2021: il #ManchesterUnited torna al successo, #Brighton ko 3-2 in un finale thriller #BRIMUN - AlvaroPoicon24 : Bendita Premier League - itsgastelum : Bendita Premier League! -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Premier League 2020: calendario e orari della 3^ giornata: le partite di oggi Sky Sport I risultati in Premier League - Il Manchester United vince al 100'

Pazzesca gara tra Brighton e Manchester United, pareggio dei padroni di casa al minuto 95 e goal decisivo al decimo di recupero. Riscatto Manchester United. La squdra di Solskjaer apre il terzo turno ...

Formazioni ufficiali West Bromwich-Chelsea, Premier League 2020/2021

Le formazioni ufficiali di West Bromwich-Chelsea, match valido per la terza giornata di Premier League 2020/2021. Pessimo inizio stagione per i padroni di casa: due sconfitte nei primi due match, l’ul ...

Pazzesca gara tra Brighton e Manchester United, pareggio dei padroni di casa al minuto 95 e goal decisivo al decimo di recupero. Riscatto Manchester United. La squdra di Solskjaer apre il terzo turno ...Le formazioni ufficiali di West Bromwich-Chelsea, match valido per la terza giornata di Premier League 2020/2021. Pessimo inizio stagione per i padroni di casa: due sconfitte nei primi due match, l’ul ...