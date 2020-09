Premier, Chelsea sotto di 3 gol, alla fine pareggia (Di sabato 26 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 26 SET - Un pareggio in rimonta dopo essere sotto di tre reti alla fine del primo tempo. E' successo al Chelsea di Frank Lampard sul campo del West Bromwich, per un incredibile 3-3 ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 26 SET - Un pareggio in rimonta dopo esseredi tre retidel primo tempo. E' successo aldi Frank Lampard sul campo del West Bromwich, per un incredibile 3-3 ...

SkySport : WBA-CHELSEA 3-3 Risultato finale ? ? #Robinson (4') ? #Robinson (25') ? #Bartley (27') ? #Mount (54') ? #HudsonOdoi… - SkySport : West Bromwich-Chelsea, Thiago Silva scivola e regala il gol come Gerrard: che errore VIDEO - Fprime86 : RT @SkySport: West Bromwich-Chelsea, Thiago Silva scivola e regala il gol come Gerrard: che errore VIDEO - UgoBaroni : RT @SkySport: West Bromwich-Chelsea, Thiago Silva scivola e regala il gol come Gerrard: che errore VIDEO - BortoneMauro : RT @SkySport: West Bromwich-Chelsea, Thiago Silva scivola e regala il gol come Gerrard: che errore VIDEO -