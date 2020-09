Premi | VIII edizione del “cardinale Michele Giordano” | Sepe e Tessitore premiano Riccardi | Muolo e Galantino

(Di sabato 26 settembre 2020) Saranno il cardinale arcivescovo di Napoli, Crescenzio, e il presidente delo cardinaleGiordano, il professore Fulvio, aare i vincitori delladel riconoscimento intitolato al porporato lucano per diciannove anni alla guida dell’arcidiocesi partenopea. La cerimonia si svolgerà oggi sabato 26 settembre 2020, ore 17, a Napoli, nella Basilica dell’Incoronata di Capodimonte, nel rispetto delle norme anti contagio. Una data significativa perché in quel giorno il porporato avrebbe compiuto novanta anni e nel 2020 ricorrono i dieci anni dalla sua morte. Prima dellaazione, il cardinalepresiederà un momento di preghiera nella cappella della Basilica ...

