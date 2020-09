Prato: scoperti cinesi irregolari, un arresto, 13 denunce e 2 aziende sospese (Di sabato 26 settembre 2020) Per tutti gli operai clandestini è scattata la denuncia per il reato di 'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato' con avvio delle procedure per il conseguente provvedimento di espulsione Leggi su firenzepost (Di sabato 26 settembre 2020) Per tutti gli operai clandestini è scattata la denuncia per il reato di 'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato' con avvio delle procedure per il conseguente provvedimento di espulsione

FirenzePost : Prato: scoperti cinesi irregolari, un arresto, 13 denunce e 2 aziende sospese - libellula58 : RT @Le_Paginedi: @maumacosi @paolorm2012 @fvalensise @gianluca_prato Non è questione di dubbi. Penso che non si possa essere favorevoli a… - paolorm2012 : RT @Le_Paginedi: @maumacosi @paolorm2012 @fvalensise @gianluca_prato Non è questione di dubbi. Penso che non si possa essere favorevoli a… - Le_Paginedi : @maumacosi @paolorm2012 @fvalensise @gianluca_prato Non è questione di dubbi. Penso che non si possa essere favor… -

Ultime Notizie dalla rete : Prato scoperti Prato, nella comunità cinese 25 positivi. Durante il picco non c’erano casi La Repubblica Firenze.it Festa provinciale del volontariato e della solidarietà in Prato della Valle

Torna la Festa provinciale del volontariato e della solidarietà di Padova, quest’anno alla sua diciassettesima edizione. L’appuntamento è per domenica 27 settembre, dalle 10 alle 19, in Prato della Va ...

Lavoro nero: sorpresi irregolari in azienda di confezioni, un arresto e 13 denunce

I Carabinieri del Comando provinciale di Prato, nell’ambito di controlli interforze predisposti unitamente alla Polizia Municipale, personale dell’ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e del G ...

Torna la Festa provinciale del volontariato e della solidarietà di Padova, quest’anno alla sua diciassettesima edizione. L’appuntamento è per domenica 27 settembre, dalle 10 alle 19, in Prato della Va ...I Carabinieri del Comando provinciale di Prato, nell’ambito di controlli interforze predisposti unitamente alla Polizia Municipale, personale dell’ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e del G ...