Pomezia, atti vandalici all'ISS Copernico: stanziati 30mila euro dal Miur per interventi di ripristino (Di sabato 26 settembre 2020) È appena pervenuta la notizia che il Ministero dell'Istruzione ha stanziato 30mila euro per i lavori di ripristino e l'acquisto dei materiali rubati presso l'Istituto di istruzione superiore Copernico. "Una notizia che ci riempie di gioia – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – a dimostrazione di come la proficua collaborazione tra le Istituzioni possa portare a concreti risultati nel breve termine. Grazie ai fondi stanziati sarà possibile intervenire tempestivamente per garantire il diritto allo studio e la continuità didattica. Un ringraziamento speciale alla Ministra Lucia Azzolina e a tutto il suo staff per la tempestività e la sensibilità mostrata anche in questa occasione".

