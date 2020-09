PlayStation 5 è già nelle mani di qualcuno, il noto rapper americano Travis Scott (Di sabato 26 settembre 2020) Xbox Series X è attualmente nelle mani di diversi youtuber, influencer e testate videoludiche, i quali hanno finalmente avuto modo di provare la next-gen e presto ci potranno svelare le loro opinioni.E PlayStation 5 invece? Al momento, la console è ancora un segreto: l'unico che è riuscito a vedere e toccare qualcosa di legato alla next-gen Sony è stato il giornalista Geoff Keighley, il quale aveva presentato tempo fa un controller DualSense. Escluso lui, nessun influencer o personalità di spicco ha avuto contatti con la nuova PlayStation. Almeno, fino ad ora.Qualche ora fa, infatti, il noto rapper americano Travis Scott ha pubblicato sul proprio Instagram un'immagine personale di lui seduto davanti ... Leggi su eurogamer (Di sabato 26 settembre 2020) Xbox Series X è attualmentedi diversi youtuber, influencer e testate videoludiche, i quali hanno finalmente avuto modo di provare la next-gen e presto ci potranno svelare le loro opinioni.E5 invece? Al momento, la console è ancora un segreto: l'unico che è riuscito a vedere e toccare qualcosa di legato alla next-gen Sony è stato il giornalista Geoff Keighley, il quale aveva presentato tempo fa un controller DualSense. Escluso lui, nessun influencer o personalità di spicco ha avuto contatti con la nuova. Almeno, fino ad ora.Qualche ora fa, infatti, ilha pubblicato sul proprio Instagram un'immagine personale di lui seduto davanti ...

Eurogamer_it : #PlayStation5 è già nelle mani di qualcuno, il noto rapper americano #TravisScott. - GameXperienceIT : PlayStation 5: il rapper Travis Scott possiede già la console - ItaliaPes : Spider-Man: Miles Morales per #playstation5 è già prenotabile su Amazon! - italiatopgames : Spider-Man: Miles Morales per #playstation5 è già prenotabile su Amazon! - Filoktimon6 : @GeorgeIoannou2J giati toso hate gia to xbox? ok eipame oloi protimame playstation alla giati toso hate?? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation già Xbox all’assalto di PS5, Microsoft acquisisce Bethesda, lo sviluppatore di «Elder Scrolls» e «Fallout» Corriere della Sera