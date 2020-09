Pistocchi: “Meglio stare a casa che lavorare con gente che disistimo profondamente” (Di sabato 26 settembre 2020) “Mi spiace stare a casa ma è meglio che avere a che fare con gente che disistimo profondamente”. Con questo tweet il giornalista Maurizio Pistocchi risponde a chi gli chiede come ci siano ‘raccomandati che lavorano in tv’ e invece lui stia a casa. La risposta dell’ex opinionista di Mediaset non si è fatta attendere e non è stata delle più morbide. Mi spiace stare a casa ma è meglio che avere a che fare con gente che disistimo profondamente — Maurizio Pistocchi (@pisto gol) September 25, 2020 Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) “Mi spiacema è meglio che avere a che fare concheprofondamente”. Con questo tweet il giornalista Mauriziorisponde a chi gli chiede come ci siano ‘raccomandati che lavorano in tv’ e invece lui stia a. La risposta dell’ex opinionista di Mediaset non si è fatta attendere e non è stata delle più morbide. Mi spiacema è meglio che avere a che fare concheprofondamente — Maurizio(@pisto gol) September 25, 2020

Massimi52794374 : @airportman75 @pisto_gol @juventusfc Si certo, come no, tuttologo, pistocchi sta sul cazzo perché dice le cose come… - VincenzoAbbena1 : @salvo_guarino @pisto_gol Solito commento stupido juventino... ha torto pistocchi? Voi vincete solamente per i sold… - df_1999 : RT @AntonelloAng: Pistocchi non sta più a Tiki Taka? e sticazzi!! Anzi meglio, un fazioso in meno . Uno che non ha alcuna credibilità. - Domenico1oo777 : RT @AntonelloAng: Pistocchi non sta più a Tiki Taka? e sticazzi!! Anzi meglio, un fazioso in meno . Uno che non ha alcuna credibilità. - AntonelloAng : Pistocchi non sta più a Tiki Taka? e sticazzi!! Anzi meglio, un fazioso in meno . Uno che non ha alcuna credibilità. -

