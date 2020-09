Pirlo Juventus, svelato il vero ruolo di Bernardeschi (Di sabato 26 settembre 2020) Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa ed ha anticipato la delicata sfida di domani, in programma all’Olimpico, contro la Roma. Tra i tanti temi, sono state affrontate alcune discussioni tattiche che riguardano Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Il primo ha avuto molteplici problemi nella collocazione anche durante al scorsa stagione. Juventus: Pirlo su Bernardeschi “Sono due giocatori offensivi. Possono giocare anche sulle fasce, ma da attaccanti. Bernardeschi ha anche caratteristiche a tutta fascia, Douglas Costa invece è un esterno offensivo. Leggi anche:Calciomercato Juventus, Douglas Costa sacrificato: arriva la nuova punta Bernardeschi da trequartista non lo vedo, ma ho già parlato con lui prima di cominciare la ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 26 settembre 2020) Andreaha parlato in conferenza stampa ed ha anticipato la delicata sfida di domani, in programma all’Olimpico, contro la Roma. Tra i tanti temi, sono state affrontate alcune discussioni tattiche che riguardano Federicoe Douglas Costa. Il primo ha avuto molteplici problemi nella collocazione anche durante al scorsa stagione.su“Sono due giocatori offensivi. Possono giocare anche sulle fasce, ma da attaccanti.ha anche caratteristiche a tutta fascia, Douglas Costa invece è un esterno offensivo. Leggi anche:Calciomercato, Douglas Costa sacrificato: arriva la nuova puntada trequartista non lo vedo, ma ho già parlato con lui prima di cominciare la ...

juventusfc : #TrainingCenter ?? Le ultime dalla Continassa! Domani alle 13 parola e ?? a Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - juventusfc : Inizia a parlare ora Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #RomaJuve! Seguitelo in diretta qui ??… - MariuzzoAndrea : RT @MariuzzoAndrea: Insomma, il buon esordio di Pirlo in panchina pare debba essere un po' ridimensionato... #SampBenevento #Juventus - AbateCapitano : Maldini Direttore Tecnico Milan Pirlo allenatore Juventus Gattuso allenatore Napoli Inzaghi allenatore Benevento Di… -