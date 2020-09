Pippo Inzaghi: “Ho chiamato a casa, mio padre piangeva. Importantissimo aver vinto” (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo la vittoria in rimonta sulla Sampdoria, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Oggi i due anticipi del sabato vedevano impegnati sia lui che il fratello allenatore della Lazio. E’ andata bene per entrambi. “Io perdevo, e ho visto il gol di Lazzari sul tabellone. Quindi c’è stata una piccola felicità pur sullo svantaggio. Simone è un esempio per tutti noi allenatori, oggi è stata una bellissima giornata per entrambi. Lui non è più una sorpresa, per noi è Importantissimo aver vinto nonostante fossimo andati in svantaggio”. Inzaghi ha raccontato la reazione dei genitori. “Ho chiamato a casa, a mio padre arrivava la linea ma piangeva. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 settembre 2020) Dopo la vittoria in rimonta sulla Sampdoria, il tecnico del Benevento Filippoha parlato ai microfoni di Sky Sport. Oggi i due anticipi del sabato vedevano impegnati sia lui che il fratello allenatore della Lazio. E’ andata bene per entrambi. “Io perdevo, e ho visto il gol di Lazzari sul tabellone. Quindi c’è stata una piccola felicità pur sullo svantaggio. Simone è un esempio per tutti noi allenatori, oggi è stata una bellissima giornata per entrambi. Lui non è più una sorpresa, per noi èvinto nonostante fossimo andati in svantaggio”.ha raccontato la reazione dei genitori. “Ho, a mioarrivava la linea ma. ...

