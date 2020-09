Piero Angela: «I negazionisti? C’è sempre stata gente strana in giro. I virologi in tv? Le loro opinioni possono confondere, colpa anche dei giornalisti» (Di sabato 26 settembre 2020) Non poteva che essere dedicato alla «ripartenza» l’edizione di quest’anno del Cicap fest, il festival della scienza e della curiosità organizzato dall’associazione fondata ormai 31 anni fa da Piero Angela. Allora come oggi, di «gente con idee strane» non è mai mancata, scherza il più popolare divulgatore scientifico in Italia a proposito dei vari negazionisti come quelli che oggi sono convinti ancora che il Coronavirus sia tutta un’invenzione. Non poteva capitare in un momento storico più azzeccato il Cicap fest, che da venerdì 25 settembre, tutti i giorni fino al 18 ottobre, trasmetterà online conferenze, laboratori per ragazzi, spettacoli e incontri con le scuole. Un programma ricco di appuntamenti e ospiti internazionali, ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) Non poteva che essere dedicato alla «ripartenza» l’edizione di quest’anno del Cicap fest, il festival della scienza e della curiosità organizzato dall’associazione fondata ormai 31 anni fa da. Allora come oggi, di «con idee strane» non è mai mancata, scherza il più popolare divulgatore scientifico in Italia a proposito dei varicome quelli che oggi sono convinti ancora che il Coronavirus sia tutta un’invenzione. Non poteva capitare in un momento storico più azzeccato il Cicap fest, che da venerdì 25 settembre, tutti i giorni fino al 18 ottobre, trasmetterà online conferenze, laboratori per ragazzi, spettacoli e incontri con le scuole. Un programma ricco di appuntamenti e ospiti internazionali, ...

«Non sono uno scienziato, ma con umiltà racconto quello che gli esperti mi dicono.» Piero Angela al Festival dell'economia per ragionare di futuro. Ma anche di generazioni, pensando alla demografia (l ...

