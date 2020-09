Perugia | si aspettano rinforzi per l’assalto alla Serie B

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 settembre 2020) A pochi giorni dall’inizio del campionato diC, il mercato delpuò ancora riservare colpi davvero importanti. La società umbra deve ancora digerire l’amara retrocessione dello scorso anno, maturata nel playout con il Pescara. Ovviamente l’obiettivo della dirigenza e dell’allenatore Fabio Caserta è quello di ottenere la promozione diretta. Per farlo il ds Giannitti sta cercando di aumentare la potenza offensiva della squadra, motivo per cui in questi ultimi giorni potrebbero arrivaredi primo piano per la categoria. Alcune operazioni sono state chiuse, mentre si parla dell’arrivo di un attaccante da una delle regine dellaC. Facciamo il punto. Photo Credits: Giuseppe SciUfficiale, Elia ritrova Caserta a ...