Perin | «Positivo anche nello spirito Sono abituato a lottare»

Perin con un bellissimo messaggio: «I miei trascorsi parlano chiaro: Sono abituato a lottare e a tornare, sempre più forte di prima!» A causa della positività di Mattia Perin al Covid è stato spostato l'inizio della gara tra il Genoa e il Napoli dalle ore 15:00 alle 18:00 sempre di domenica. Proprio Mattia Perin ha lasciato un messaggio sul proprio profilo Instagram: «Positivo. anche nello spirito.Sto bene, i sintomi Sono minimi ma mi toccherà fare il tifo a distanza per qualche tempo. I miei trascorsi parlano chiaro: Sono abituato a lottare e a tornare, sempre più forte di prima!»

