Perin positivo alla Covid-19, Napoli-Genoa slitta alle 18 (Di sabato 26 settembre 2020) Nella formazione rossoblù gli altri assenti a Napoli saranno Criscito, Sturaro, Jagiello e Cassata Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 26 settembre 2020) Nella formazione rossoblù gli altri assenti asaranno Criscito, Sturaro, Jagiello e Cassata

DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - Sport_Mediaset : +++ #PERIN POSITIVO AL #COVID: NON CONVOCATO PER #NapoliGenoa +++ #SportMediaset - pianetagenoa : IL GENOA CONFERMA: «Perin positivo al Covid, è stato posto in isolamento» - - ilcirotano : Perin positivo al Covid, Napoli-Genoa spostata alle 18 di domani - - cn1926it : #Genoa, ultimo tampone a mezzanotte: #Perin sfebbrato. La situazione - Radio Marte -